Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб на 41‑м году жизни в результате ДТП, сообщает пресс‑служба министерства спорта Саратовской области.

— Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами, — говорится в сообщении.



В 2007 году Адаев выиграл золото этапа Кубка мира в Загребе (Хорватия) в заплыве каноэ‑четверок на 200 метров. Он являлся мастером спорта международного класса и заслуженным тренером России.