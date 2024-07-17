Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований, в том числе Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах. Такое мнение высказал почетный президент WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, комментарий которого приводит агентство Reuters.

Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году "акт Родченкова", который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. "Акт Родченкова" распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием.

"Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу, - сказал Паунд. - Я предполагаю, что один из шагов, которые WADA собирается предпринять на данном этапе, - это передать этот конкретный вопрос на рассмотрение комитета по проверке соответствия. Я подозреваю, что если или когда по этому поводу пройдут слушания, они объявят Соединенные Штаты не соответствующими требованиям. Это означало бы, что они не смогут провести Олимпийские игры".



20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Позднее WADA заявило, что не наказало спортсменов перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию о непреднамеренности попадания запрещенного вещества. Глава USADA обвинил Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Место проведения зимних Игр 2034 года должно быть утверждено в июле, на них претендует только американский Солт-Лейк-Сити.