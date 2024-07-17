Известного снукериста посадили на три года

Майкл Уайт некогда считался очень талантливым. Но в его жизни что-то пошло не так.

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На старте сезона снукерный мир неожиданно взбудоражили криминальные новости. Победитель Indian Open и Shoot-Out Майкл Уайт был исключён из мирового тура и WPBSA. Причиной столь жёсткого решение стало преступление снукериста. Он жестоко избил свою возлюбленную.

«Такое поведение недопустимо»

Майкл Уайт был перспективным снукеристом в юности. В девять лет валлиец попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым молодым спортсменом, сделавшим сенчури. Вскоре он начал блистать среди юниоров и одержал множество побед, в частности, выиграл чемпионат Европы до 19 лет.

На взрослом уровне Майкл был не так стабилен. Он то выпадал из тура, то доходил до четвертьфинала чемпионата мира. Лучшим в карьере Уайта стал 2015 год. Тогда он выиграл Indian Open и Shoot-Out, а под конец сезона вошёл в топ-16 мирового рейтинга, заняв 15-е место.

Но в июле 2024 года Майкл прославился и за пределами мира снукера. Уайта приговорили к трём годам заключения за избиение своей бывшей девушки. Новость шокировала публику, ведь до этого никакой информации о ведущемся деле не было, а Уайт спокойно играл в турнирах, в частности, в Championship League. Некоторые даже думали, что информация о преступлении может оказаться фейком. Но Королевский суд Суонси подтвердил приговор.

Оказалось, что в 2022 году Майкл дважды нападал на свою девушку, избивал и пытался задушить её. Жертва подала заявление в полицию после окончания отношений, тогда и началось расследование случившегося. В суде Уайт признался, что действительно применял физическое насилие к своей бывшей возлюбленной. За первый случай снукериста приговорили к 19 месяцам колонии, за второй – к 17. Также в течение пяти лет Уайту запрещено приближаться к девушке, и он обязан выплатить жертве £ 190 тысяч.

«Майкл Уайт был справедливо отправлен в тюрьму после того, как он неоднократно нападал на свою жертву и наносил ей травмы. Борьба с насилием в отношении женщин является приоритетом для полиции Южного Уэльса. Никто не должен страдать молча. Такое поведение недопустимо», – заявила следователь Эллен Грин, работавшая над делом Уайта.



«Мы предприняли немедленные действия»

В тот же день WST и WPBSA исключили Майкла из всех своих рейтингов, однако с официальным заявлением организации выступили лишь спустя сутки.

За это время в социальных сетях пользователи успели возмутиться действиями главных снукерных организаций. Зрители были недовольны, что Уайта не отстраняли, пока шло полицейское расследование.

«WPBSA не терпит такого поведения со стороны своего члена и предприняла немедленные действия по исключению Майкла Уайта из состава WPBSA. WPBSA следила за этим делом и после вынесения приговора созвала экстренное заседание совета. Была принята резолюция о немедленном прекращении членства Майкла Уайта», – гласит заявление WPBSA.



Таким образом, Уайта исключили и из рейтинга, где он занимал 60-е место, и из мейн-тура. Обжаловать решение снукерист может в течение 21 дня.

Это отстранение может означать для некогда перспективного юниора, которому уже 33 года, окончание большой снукерной карьеры. Главное — не пойти по кривой дорожке дальше, как это некогда сделал Квентин Ханн.