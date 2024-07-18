МОК утвердил окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже (Франция). В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».
Напомним, россияне примут участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.
Велоспорт:
Батут:
Теннис:
Гребля на байдарках и каноэ:
Плавание:
Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.