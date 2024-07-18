МОК утвердил окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже (Франция). В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».

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Напомним, россияне примут участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

Велоспорт:

Батут:

Теннис:

Гребля на байдарках и каноэ:

Плавание:

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.