Легкоатлет Шубенков разочаровался в олимпийском движении

Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что не будет смотреть Олимпиаду-2024 в Париже.

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«Не планирую следить за Олимпиадой. Позвольте начну издалека — как-то в 2015 году началась одна история, которая продолжается до сих пор (смеётся). Конечно, я шучу. Если серьёзно, то последние десять лет олимпийское движение для меня преобратилось, потеряв изначальный смысл. Я очень сильно разочаровался в олимпийском движении за последние годы. Может быть, проблема не в движении, а во мне. Новости я буду почитывать, но не более того», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.