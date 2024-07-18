Российские спортсмены не примут участие в церемонии открытия Олимпиады

В пресс‑службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили «Матч ТВ», что индивидуальные нейтральные атлеты не будут принимать участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

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Ранее МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят в столице Франции в нейтральном статусе. В него вошли Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

— AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами. Но им будет предоставлена возможность испытать это событие. Это тот же сценарий, который применялся для независимых олимпийских участников Олимпийских игр в Барселоне 1992 года (из бывшей Югославии), — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе МОК.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных турнирах. Позднее рекомендации были смягчены, а в декабре 2023‑го глава МОК Томас Бах заявил, что организация допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.