Названа причина возможного исключения японской гимнастки из сборной
Сёко Мията, капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике, с высокой долей вероятности покинет в ближайшие дни национальную команду. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.
Японская ассоциация гимнастики (JGA) в последние месяцы проводит расследование дела молодой спортсменки.
По данным портала, курение противоречит кодексу поведения в сборной. Кроме того, японское законодательство запрещает лицам в возрасте до 20 лет употреблять алкоголь и курить.
За нарушение кодекса и законов 19-летнюю гимнастку могут исключить из сборной накануне Игр-2024, отметили журналисты.
Мията является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в упражнениях на бревне.