Названа причина возможного исключения японской гимнастки из сборной

Сёко Мията, капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике, с высокой долей вероятности покинет в ближайшие дни национальную команду. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Японская ассоциация гимнастики (JGA) в последние месяцы проводит расследование дела молодой спортсменки.

По данным портала, курение противоречит кодексу поведения в сборной. Кроме того, японское законодательство запрещает лицам в возрасте до 20 лет употреблять алкоголь и курить.

За нарушение кодекса и законов 19-летнюю гимнастку могут исключить из сборной накануне Игр-2024, отметили журналисты.

Мията является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в упражнениях на бревне.