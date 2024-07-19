Спортсмен ампутировал часть пальца руки ради ОИ-2024

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон рассказал, что ампутировали верхнюю часть безымянного пальца, чтобы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Серебряный призер Олимпийских игр Доусон сломал безымянный палец в преддверии Олимпиады. Врачи сообщили 30‑летнему спортсмену, что он сможет поехать на Игры, только если согласится на ампутацию.

— Я принял взвешенное решение вместе с пластическим хирургом не только ради возможности сыграть в Париже, но и для дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было удалить верхнюю часть пальца. Думаю, это захватывающий вызов. Надеюсь, мне не понадобится слишком много времени, чтобы вернуть форму, — рассказал Доусон в интервью 7NEWS.



Тренер сборной Австралии Колин Бэтч назвал решение Доусона невероятным проявлением самоотверженности.

— Доусон уже вернулся к тренировкам. Он установил высокую планку для тех, кто получит перелом пальца в будущем, но Мэтт заслуживает высокой оценки: он принял это решение и настроен играть в Париже, — заявил специалист.



Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.