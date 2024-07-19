Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет свой пост в комиссии МОК. Об этом сообщается на сайте организации. RT на русском

МОК объявил имена кандидатов, которые участвуют в выборах новой комиссии спортсменов. Они заменят Даниэля Дьюрта (плавание, Венгрия), Бритту Хайдеманн (фехтование, Германия), Исинбаеву (легкая атлетика, Россия), Ю Сын Мина (настольный теннис, Южная Корея). Газета.Ru

29 кандидатов представляют пять континентов, 29 различных НОК и 15 различных видов спорта. Все спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года, будут иметь право проголосовать за четырех кандидатов из четырех разных видов спорта. Четыре избранных спортсмена присоединятся к комиссии спортсменов МОК после окончания Игр‑2024. Их полномочия будут рассчитаны на восемь лет. Матч ТВ