«Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-80

19 июля 2024 года, ровно через 44 года после начала Олимпиады-80 в Москве, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию торжественной церемонии открытия тех Игр.

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Мы поминутно воссоздали большой праздник, который проходил на стадионе «Лужники» и хотим, чтобы вы ощутили светлую ностальгию по тем временам. Знакомство с олимпийским мишкой, открытие турнира Брежневым и зажжение олимпийского огня в чаше стадиона – всё это будет в нашей трансляции.

Старт церемонии – в 16:00 по московскому времени.

Сборная Советского Союза на Олимпиаде в Москве завоевала 195 наград, 80 из которых были золотыми, и заняла первое место в неофициальном командном зачёте. Сборная ГДР заняла второе место, команда Болгарии – третье. При этом из-за бойкота в Москву не приехали спортсмены из США, ФРГ, Японии, Израиля, Турции и других – в общей сложности представители 66 государств.