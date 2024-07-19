Получивший нейтральный статус российский гребец не был допущен до Олимпиады

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) не допустила до летних Олимпийских игр — 2024 российского гребца Ивана Штыля, который получил нейтральный статус от Международной федерации каноэ. Об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» президент Федерации гребли на байдарках и каноэ России Евгений Архипов.

«Да, Штыля не будет на Олимпиаде, так как его не допустила комиссия МОК. Причины нам не пояснили», — сказал Архипов.



Штыль завоевал квоту на Олимпиаду в двойке с Алексеем Коровашковым, с ним же выиграл чемпионат Европы.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек, из них трое гребцов — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.