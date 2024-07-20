В Госдуме ответили на критику допущенных к Олимпиаде в Париже россиян

Председатель комитета Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о решении некоторых российских спортсменов участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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«Как можно наших спортсменов, которые приняли решение участвовать в Олимпиаде, называть изменниками, предателями и так далее? Это же наши граждане, такие же, как мы с вами. У каждого своя мотивация, у каждого своё решение. Из-за того, что они приняли решение участвовать в Олимпиаде, они не меньше нас с вами любят нашу страну.



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Они не поменяли гражданство. Да, они выступают под нейтральным статусом, но я хочу напомнить, что Россия уже в нескольких Олимпиадах участвовала под нейтральным статусом, и мы никогда не называли наших спортсменов предателями, мы гордились всегда их победами, огорчались их поражениям. Мы всегда считали, что это наши граждане и наши спортсмены, поэтому удивительна, конечно, позиция некоторых непонятных псевдопатриотов, я считаю.

Есть чёткая позиция руководства государства. Мы уважаем спортсменов, которые приняли решение участвовать в Олимпийских играх. Также мы уважаем спортсменов и федерации, которые решили не ехать в Париж в связи с дискриминационными мерами», — приводит слова Свищёва Лента.ру.



Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа. Там выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.