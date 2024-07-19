ФИФА отложила вопрос об отстранении Израиля по запросу Палестины

Международная федерация футбола (ФИФА) не стала отстранять Израиль от всех соревнований, по причине нарушения устава организации из-за боевых действий в секторе Газа, сообщает ESPN.

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Палестинская футбольная ассоциация (PFA) вынесла предложение о дисквалификации Израиля еще в мае 2024 года. По информации источника, ФИФА приняла решение отложить этот вопрос до 31 августа 2024 года, позволив таким образом израильским игрокам выступить на олимпийском турнире в Париже.

Помимо Палестины, Азиатская футбольная конфедерация также поддержала жалобу против Израиля.

В Лиге наций сезона-2024/25 Израиль сыграет во второй группе Лиги А вместе со сборными Бельгии, Италии и Франции.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.