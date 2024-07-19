Организаторы Олимпиады: церемония открытия будет смелой и нетипичной

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) Тони Эстанге рассказал, какой будет церемония открытия 26 июля.

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«Мы знаем, насколько важна церемония открытия Олимпийских игр. Она важна для спортсменов, для страны, которая её организует. Именно поэтому мы с самого начала были очень амбициозны. Мы действительно хотим, чтобы эта церемония открытия воплотила все амбиции «Парижа-2024»: смелые, нетипичные Игры, которые показывают лучшее, что есть во Франции», – приводит слова Эстанге Reuters.



В Париже впервые в истории церемония открытия Олимпиады состоится не на стадионе. Торжество пройдёт вдоль реки Сены от моста Аустерлиц, проплывёт мимо собора Парижской Богоматери и завершится возле Эйфелевой башни.