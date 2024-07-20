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МОК одобрил переход серебряного призера Олимпиады Пракатень в сборную Узбекистана

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переход серебряного призера Олимпиады 2021 года в академической гребле Анны Пракатень в сборную Узбекистана. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

МОК одобрил переход Пракатень в сборную Узбекистана
© ТАСС
"МОК одобрил переход Пракатень в сборную Узбекистана", - сказал Адамс.

Пракатень завоевала серебро Олимпийских игр в Токио в одиночных соревнованиях. Также она является чемпионкой Европы 2021 года. До 2023 года Пракатень входила в сборную России.

Летние виды спорта
Марк Адамс
СБОРНАЯ РОССИИ