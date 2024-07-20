Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переход серебряного призера Олимпиады 2021 года в академической гребле Анны Пракатень в сборную Узбекистана. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"МОК одобрил переход Пракатень в сборную Узбекистана", - сказал Адамс.



Пракатень завоевала серебро Олимпийских игр в Токио в одиночных соревнованиях. Также она является чемпионкой Европы 2021 года. До 2023 года Пракатень входила в сборную России.