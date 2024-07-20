Франция запретила некоторым журналистам из РФ освещать ОИ-2024

Власти Франции отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры "из предосторожности", а также опасаясь потенциальных "шпионов". Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности", - сказал он.



В общей сложности, по словам Дарманена, при 960 тыс. проверенных спецслужбами досье в допуске к работе на ОИ-2024 и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. Причем речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций. В ответ на вопрос о том, удалось ли выявить среди них "шпионов", глава МВД заявил, что их оказалось меньше сотни.

"Россия, Белоруссия, а также другие страны, список которых я не буду раскрывать", - сказал он.



Дарманен усомнился в том, что потенциальные "шпионы" могли организовать какой-то теракт во время игр, но выразил опасение в связи с возможностью получения доступа к местным сетям для проведения кибератак.

МОК допустил изменение состава российских спортсменов на ОИ

Среди потенциально опасных лиц спецслужбы выявили также 19 человек, внесенных в список "Предотвращение радикализации террористической направленности" (FSPRT), и 139 человек из так называемого списка S (списка людей, представляющих угрозу безопасности государства). Он также сообщил об отстранении от Олимпийских игр 359 человек, в отношении которых выдано распоряжение о необходимости покинуть территорию Франции, 257 радикальных исламистов, 181 члена ультралевых и 95 членов ультраправых группировок.

По сведениям Дарманена, спецслужбы пока не видят конкретных угроз в отношении ОИ-2024, и власти намерены придерживаться изначального плана проведения церемонии открытия с речным парадом по Сене. Он добавил, что у организаторов есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но выразил надежду на то, что участие 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов в обеспечении безопасности события позволит не прибегать к альтернативным сценариям.

ОИ-2024

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые пройдет вне стадиона, 10,5 тыс. спортсменов сядут в лодки и проплывут через центр Парижа по реке Сене. На фоне высокого риска потенциальных угроз на церемонии открытия число зрителей было решено сократить с 600 тыс. до 326 тыс. человек. Безопасность в ходе состязаний будут обеспечивать около 45 тыс. французских полицейских и жандармов, а также 20 тыс. военных.

Российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. По решению МОК, на церемонии открытия атлеты из этих стран могут находиться только в качестве зрителей. В марте министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что россияне и белорусы не смогут принять участие в речном параде делегаций, однако в индивидуальном порядке смогут смешаться с другими делегациями на площади Трокадеро уже после парада, чтобы присутствовать на этой части церемонии, если у них будет такое желание. Их участие в церемонии закрытия пока не подтверждено.