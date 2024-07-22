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Судей из России допустили до работы на олимпийском турнире по спортивной гимнастике

Член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко сообщила, что российские судьи будут работать на олимпийском турнире по спортивной гимнастике в Париже (Франция). RT на русском

«Судьи Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова будут работать на Олимпиаде, так как входят в технические комитеты Международной федерации гимнастики», — отметила она. ТАСС

В декабре 2023 года глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Игр 2024 в индивидуальном нейтральном статусе. Атлеты смогут выступать в Париже без флага, гимна и других национальных символов. При этом специальная комиссия проводит проверку российских спортсменов для допуска на Игры. Матч ТВ

Судей из России допустили до работы на олимпийском турнире по спортивной гимнастике
© РИА Новости
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