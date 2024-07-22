Бах заявил об отсутствии дискриминации в олимпийском движении

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в олимпийском движении нет дискриминации. Об этом он рассказал во время церемонии открытия 142-й сессии организации в Париже.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

"В этом разобщенном мире спортсмены олицетворяют нашу общую надежду на лучшее будущее. Спортсмены показывают нам, как мирно жить вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. Спортсмены показывают нам, что в нашем олимпийском движении мы все равны, дискриминации нет. Нет никакого глобального Юга или глобального Севера, есть только одна глобальная деревня - Олимпийская деревня", - отметил Бах.

