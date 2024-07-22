Бах заявил об отсутствии дискриминации в олимпийском движении
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в олимпийском движении нет дискриминации. Об этом он рассказал во время церемонии открытия 142-й сессии организации в Париже.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
"В этом разобщенном мире спортсмены олицетворяют нашу общую надежду на лучшее будущее. Спортсмены показывают нам, как мирно жить вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. Спортсмены показывают нам, что в нашем олимпийском движении мы все равны, дискриминации нет. Нет никакого глобального Юга или глобального Севера, есть только одна глобальная деревня - Олимпийская деревня", - отметил Бах.
"В эти трудные времена существует так много разделяющих сил, раздирающих человечество на части: слишком много войн и конфликтов по всему миру, разделение глобальной экономики, жадность, ненависть, фейковые новости, протекционизм - список можно продолжать. Когда бы вы ни говорили с людьми, все они сыты по горло. Люди сыты по горло всей этой ненавистью, агрессией, убийствами, войнами и конфронтацией, мы стремимся к чему-то, что объединяет нас. Мы стремимся к чему-то, что дает нам надежду, вот почему миллиарды людей с нетерпением ждут Олимпийских игр в Париже в 2024 году как символа надежды, как символа единения", - добавил президент МОК.