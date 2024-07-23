Ефимова посмеялась над условиями проживания на Кубке России

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала условия проживания на Кубке России в Екатеринбурге.

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Спортсменка сняла гостиничный номер, санузел, все видео сопроводив смехом.

«Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы даже кровати раздвинули. Видишь, как много места? Ну, и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», — заявила Ефимова.



Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Соревнования состоятся во Дворце водных видов спорта.

Ранее стало известно, что Ефимова провалила отбор на Олимпиаду. Спортсменка на чемпионате Багамских островов не выполнила квалификационный норматив на дистанциях 100 и 200 метров брассом. При этом спортсменка получила нейтральный статус для участия в соревнованиях.