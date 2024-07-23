Французский бегун планирует надеть юбку вместо брюк на церемонии открытия ОИ

Французский легкоатлет, специализирующийся в беге на 110 метров с барьерами, Саша Чжоя заявил, что на церемонию Открытия Олимпийских игр в Париже наденет юбку.

© Чемпионат.com

«Федерация согласилась. Если женщинам разрешено надевать брюки, то мужчинам тоже было бы неплохо, если бы у них был выбор надеть юбки. В 2024 году мы можем надеть всё что угодно. Сейчас нет разделения на мужскую и женскую моду. Я увлекаюсь балетом. Не знаю, много ли среди нас спортсменов высокого уровня, занимающихся балетом, но если бы они знали, как это помогает, многие пришли бы в этот вид искусства», — сказал Чжоя в документальном фильме на телеканале France 2.



22-летний Чжоя — рекордсмен мира в возрасте до 20 лет в беге на 60 и 110 метров с барьерами. На взрослом чемпионате мира 2023 года он занял шестое место на дистанции 110 м c/б.

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года пройдёт в пятницу, 26 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.