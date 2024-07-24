Во Франции арестовали россиянина из-за подозрений в дестабилизации ОИ-2024

Во Франции задержали россиянина из-за подозрений в дестабилизации Олимпиады 2024. Как сообщает ТАСС, об этом заявило Agence France-Presse со ссылкой на столичную прокуратуру.

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По данным агентства, речь идет о российском гражданине 1984 года рождения. Его имя не называется. Подозреваемого в «сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции» поместили под стражу. Какие именно действия намеревался совершить россиянин в прокуратуре не уточняют. Ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Напомним, что летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В Международном олимпийском комитете (МОК) решили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий — участие в нейтральном статусе, отсутствие связей с армией и органами безопасности, а также отсутствие публичной поддержки спецоперации на Украине.