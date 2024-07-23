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Ямайская метательница молота Клунис пропустит Олимпиаду-2024. Федерация не заявила ее на Игры из-за проблем с интернетом по причине урагана, квоту отдадут украинке

Ямайская спортсменка пропустит Олимпиаду из-за проблем с интернетом у федерации.

Ямайская спортсменка пропустит ОИ из-за проблем с интернетом у федерации
© Sports.ru

Метательница молота Найока Клунис не выступит на Олимпиаде-2024 в Париже из-за того, что Ассоциация легкой атлетики Ямайки (JAAA) по ошибке не заявила ее на Игры.

В JAAA заявили, что причиной ошибки стало отсутствие электричества и доступа в интернет из-за урагана «Берилл».

Клунис подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но ее отклонили на том основании, что дело находится за пределами юрисдикции CAS.

Квоту, которую должна была использовать ямайская спортсменка, перераспределили в пользу украинки Ирины Климец.

«Мы глубоко опечалены тем, что такая ситуация сохраняется, и прилагаем все усилия в надежде, что World Athletics и МОК найдут способ позволить мисс Клунис участвовать в Олимпийских играх», – сообщили в JAAA.
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