Гутерриш призвал к олимпийскому перемирию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом «сложить оружие» на время проведения Олимпиады в Париже ко всем странам, участвующим в боевых действиях. Заявление генсека опубликовано на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что такой призыв был озвучен во время выступления Гуттериша на 142-й сессии МОК в Париже. Он также призвал конфликтующие страны «строить мосты» и стремиться к установлению мира.

«В духе олимпийского перемирия, я призываю всех сложить оружие. Стройте мосты. Воспитывайте солидарность. И стремитесь к конечной цели: миру для всех», — заявил он.



Ранее Владимир Зеленский назвал инициативу олимпийского перемирия «неживой историей».