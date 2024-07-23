Баха спросили о допущенном на ОИ волейболисте-педофиле

Глава МОК Томас Бах отказался подробно ответить на вопрос журналистов о том, как был допущен на Олимпийские игры нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, отсидевший четыре года за изнасилование несовершеннолетней. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации об участии в Играх голландского спортсмена, осужденного в Великобритании в 2016 году после признания в трех эпизодах изнасилования 12-летней девочки в августе 2014 года.

Журналисты отмечали, что историю практически забыли в королевствах. Она снова попала на страницы изданий после того, как НОК Нидерландов сделал заявление для СМИ, в котором заявил о заслугах спортсмена, его искреннем раскаянии, исправлении.

Корреспонденты на фоне развернувшегося скандала попросили функционера рассказать о том, как МОК относится к этой истории.

«Это вопрос НОК Нидерландов, у меня нет личной позиции по этому вопросу, это их решение, которое они должны обосновать», — подчеркнул Бах.



Ранее голландская газета De Telegraaf сообщила, что власти Нидерландов считают уместным отправку спортсмена на Игры. По их мнению, 29-летний парень отбыл свой срок и получил право на поездку в Париж.