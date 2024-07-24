Макрон высказался о разнице условий участия России и Израиля в Олимпиаде

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил разницу между допуском спортсменов из России и Израиля на летние Олимпийские игры — 2024.

Его слова приводит Le Monde.

«Ситуация кардинально отличается. Израиль ответил на террористическую атаку. Он совершает нападения, которые мы также осудили, в Газе. Это не агрессивная война», — заявил Макрон, напомнив, что решение по поводу участия спортсменов из России в Олимпиаде принимал Международный олимпийский комитет (МОК).



Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.