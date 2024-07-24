Российские тхэквондисты попросили МОК объяснить отстранение

Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио Татьяна Минина рассказала о выяснении причин недопуска российских спортсменов до Игр-2024 в Париже.

«Так как мы сейчас AIN – нейтральные индивидуальные спортсмены, нашей федерации не ответили. Нам сказали, что могут написать спортсмены и им скажут причину. Мы написали. Теперь ждем ответ. Участие в чемпионате мира среди военнослужащих? Скорее всего, да. Других причин не допускать я не вижу», – цитирует Минину «СЭ».



На Олимпиаде в Париже допустили 15 спортсменов из России. Отечественные атлеты выступят в нейтральном статусе (AIN), в отличие от минувших Игр в Пекине, где россияне представляли Олимпийским комитетом России (ОКР). Отмечается, что спортсмены никак не должны ассоциировать себя с родной страной, в противном случае последуют санкции.

Всего российские атлеты будут представлены в пяти видах спорта: прыжки на батуте (1 атлет), велоспорт (3), плавание (1), гребля (3), теннис (7).

Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и завершатся 11 августа.