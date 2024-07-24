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Бородин с рекордом России победил в финале Кубка страны на дистанции 200 м комплексным плаванием

Чемпион Европы Илья Бородин завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием в финале Кубка России, который проходит в Екатеринбурге.

Пловец Бородин с рекордом России победил в финале Кубка страны
© РИА Новости

Бородин победил с результатом 1 минута 56,75 секунды — это рекорд России. Летом прошлого года 21‑летний пловец установил рекорд страны, показав время 1.57,30.

Второе место в финальном заплыве занял Алексей Сударев (1.58,34), тройку призеров замкнул Михаил Щербаков (2.00,76).