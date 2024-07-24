Пловец Бородин с рекордом России победил в финале Кубка страны

Чемпион Европы Илья Бородин завоевал золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием в финале Кубка России, который проходит в Екатеринбурге.

Бородин победил с результатом 1 минута 56,75 секунды — это рекорд России. Летом прошлого года 21‑летний пловец установил рекорд страны, показав время 1.57,30.

Второе место в финальном заплыве занял Алексей Сударев (1.58,34), тройку призеров замкнул Михаил Щербаков (2.00,76).