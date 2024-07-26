Еще одного участника ОИ‑2024 обвинили в жестоком обращении с лошадьми

Член сборной Австрии по конному спорту Макс Кюнер, до 2015 года выступавший за Германию, обвиняется в жестоком обращении с животными. Как сообщает Frankfurter Rundschau, прокуратура Мюнхена возбудила против участника Олимпийских игр‑2024 уголовное дело.

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50‑летнего Кюнера, который родился в Мюнхене, обвиняют в использовании запрещенного в Германии метода работы с лошадьми, при котором по ногам животного наносят удары, чтобы заставить его прыгнуть выше.

Отмечается, что инцидент произошел в мае 2023 года. Сам спортсмен отрицает все обвинения, его поддерживает Австрийская ассоциация конного спорта. Несмотря на разбирательство, Кюнер должен принять участие в Олимпийских играх в Париже. Всемирная федерация конного спорта (FEI) также собирает информацию по этому делу, но пока не заявляла об официальном разбирательстве.

По данным Штарнбергского окружного суда, 22 июля 2024 года против Кюнера и тренера были вынесены обвинительные приговоры, которые впоследствии были обжалованы.

— Можно предположить, что никакой новой информации по этому вопросу не может быть предоставлено до середины сентября 2024 года, — цитирует представителя суда Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Ранее британка Шарлотта Дюжарден отказалась от участия в Олимпийских играх‑2024 в Париже за несколько дней до церемонии открытия после того, как в Сети появилось видео, на котором она избивает лошадь. В отношении трехкратной олимпийской чемпионки ведется расследование со стороны FEI, Британской федерации конного спорта и Британской ассоциации выездки. Решением FEI спортсменка отстранена от соревнований на полгода за жестокое обращение с животными.