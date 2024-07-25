Дмитрий Губерниев заявил, что не все спортсмены проявили сообразительность до ОИ.

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Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Там выступят лишь 15 россиян в нейтральном статусе, в том числе три представителя гребли на байдарках и каноэ.