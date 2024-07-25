Защитники животных призвали МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад

Защитники животных из PETA призвали МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад
PETA призвала МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад.
PETA – «Люди за этичное обращение с животными», крупная американская организация по защите животных.
Защитники животных обратились в МОК после инцидента с трехкратной олимпийской чемпионкой по конному спорту Шарлоттой Дюжарден, которую отстранили от Парижа-2024 за жестокое обращение с лошадьми.
«Послание Международному олимпийскому комитету должно быть ясным: необходимо исключить конный спорт из программы Олимпийских игр», – заявили в PETA.
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