Провал Олимпиады: Игры начались с краж и травли на улицах

Завтра в Париже открываются летние Олимпийские игры-2024, однако спортсмены уже требуют обеспечения безопасности, столкнувшись с грабежами. Что происходит во Франции, разбирался «Рамблер».

Открытие летних Олимпийских игр в Париже назначено на 26 июля. Олимпийские соревнования будут идти до 11 августа. Перед Играми парижская полиция «зачистила» кварталы с лагерями бездомных. Выселенным мигрантам предложили поехать в приют, либо перебраться в город Безансон в 5 часах езды от столицы.

Также в городе были резко усилены меры безопасности. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, проехав по Парижу, заявил, что столица напоминает тюрьму из-за полицейских блокпостов и металлических ограждений.

Чрезвычайные происшествия на Олимпийских играх

Первый день Олимпийских игр – 2024 в Париже, 24 июля, ознаменовался протестами из-за сборной Израиля и усилением отрядов полиции, а также скандалами с ограблениями спортсменов и проблемами с обеспечением безопасности.

В частности, накануне матча против марроканцев, который состоялся 24 июля, обокрали футболиста сборной Аргентины Тьяго Альмаду. Об этом заявил в интервью TyC Sports главный тренер команды Хавьер Маскерано.

«Вчера нас ограбили - украли вещи у Тьяго Альмады. У нас везде просят удостоверения, а потом происходит нечто подобное», - отметил он.



Хавьер Маскерано также пожаловался на плохую организацию Игр, обратив внимание на то, что матч первого тура группового этапа мужского футбольного турнира между сборными Аргентины и Марокко был остановлен почти на два часа из-за фанатов марокканской команды.

«Сегодня болельщики семь раз прорывались на поле, и еще нас забросали петардами», - заявил он.



После матча Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА с требованием отреагировать «на такое серьезное событие» и обеспечить безопасность спортсменов.

Разграблению по дороге на Игры-2024 подвергся и фургон олимпийского чемпиона по BMX‑фристайлу австралийца Логана Мартина. Инцидент произошел в Брюсселе. Злоумышленники разбили окно фургона, открыли дверь и вытащили вещи. Велосипед спортсмена не был украден, часть вещей удалось найти в ближайшем парке, пишет РИА Новости Спорт.

«Потерял кошелек, рюкзак и еще несколько вещей, но в целом все не так уж и плохо. Жаль, когда люди чувствуют потребность делать такое», - написал Мартин в соцсетях.



В свою очередь корреспондент «Известий» Виталий Чащухин отметил, что во французских городах на фоне войны Израиля и палестинского движения ХАМАС, сопровождающейся многочисленными жертвами в секторе Газа, разворачивают «настоящую травлю», и на улицах появляются антиизраильские плакаты. Политики на митингах открыто призывают вообще не допускать израильских спортсменов до Олимпийских игр.