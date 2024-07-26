Селин Дион и Леди Гага выступят вместе на открытии Олимпиады в Париже

Канадская певица Селин Дион и ее американская коллега Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта — прим. «ВМ») выступят на церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил The Independent.

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Незадолго до этого в СМИ распространилась информация, что обе женщины остановились в отеле в самом центре французской столицы. По данным журналиста Тьерри Моро, дуэт репетировал песню певицы Эдит Пиаф «La Vie en Rose». Для канадской исполнительницы выступление на церемонии открытия, которая должна пройти в пятницу, 26 июля, станет первым с 2022 года, указано в статье.

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Дело в том, что Дион имеет серьезную неврологическую болезнь, из-за которой она отменила восемь летних концертов в прошлом году и перенесла весенние на 2024 год. Исполнительница рассказала, что из-за заболевания она страдает от нервных спазмов, которые ей мешают двигаться и петь.

Популярная американская исполнительница Леди Гага пела на инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2020 года в роскошном платье, изготовленном из пуленепробиваемой ткани.