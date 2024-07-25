Мельникова оценила поддержку иностранных фанатов на фоне пропуска ОИ

«Я в полном шоке». Мельникова оценила поддержку иностранных фанатов на фоне пропуска Олимпиады
Ангелина Мельникова заявила, что ее шокировала поддержка иностранных болельщиков.
Российская гимнастка ранее упомянула в соцсетях о недопуске на Олимпиаду-2024 в Париже. Под этим постом появилось много комментариев на английском языке – в поддержку спортсменки.
«Я в полном шоке от поддержки иностранных болельщиков под этим постом. Когда у меня спрашивают, ждут ли нас иностранцы на соревнованиях, просто посмотрите, что творится в комментариях. Вот так нас ждут», – написала Мельникова в сторис.
Мельниковой 24 года, она олимпийская чемпионка Токио-2020 в спортивной гимнастике.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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