Британские атлеты отказались питаться в Олимпийской деревне

Спортсмены национальной сборной Великобритании (Team GB) отказались питаться в Олимпийской деревне на Играх в Париже из-за нехватки продуктов и низкого качества еды, рассказал глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон. Об этом пишет The Times.

Ранее сообщалось, что атлеты пожаловались на недостаточное количество еды в главном ресторане Олимпийской деревни.

«Не хватает некоторых продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Также страдает качество еды: спортсменам подают плохо прожаренное мясо», — уточнил функционер.



Энсон заметил, что руководство Team GB с тем, чтобы исправить ситуацию, намеревается прислать из королевства нескольких шеф-поваров, которые будут готовить для спортсменов в центре, где их разместили.

По данным газеты, руководство МОК обещало, что атлеты будут полностью обеспечены продуктами, что в Олимпийской деревне будет готовиться порядка 40 тыс. блюд ежедневно.