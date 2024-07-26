Олимпиада еще не открылась, скандалы уже начались

Вести с олимпийских фронтов

Сегодня, в день выхода нашей газеты, в столице Франции состоится торжественное открытие Олимпиады-2024. Организаторы задумали церемонию, которая должна превзойти все предыдущие. Делегации стран-участниц проплывут по Сене, а квинтэссенцией торжества станет проход делегаций по площади Трокадеро в центре французской столицы.

Бах остался в Исполкоме МОК

Накануне состоялся конгресс МОК, на котором еще на восемь лет были продлены полномочия нынешнего президента Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха в качестве члена исполкома. Переизбраться на пост главы олимпийского движения он не сможет. Третий четырехлетний срок уже истекает, а менять под себя устав МОК Бах не рискнул.

Без всякого конкурса были утверждены столицы будущих зимних Олимпиад. В 2030 году Игры пройдут во Французских Альпах, но турниры по хоккею и фигурному катанию организаторы хотят провести на Лазурном берегу.

О том, что когда-то в уставе МОК было записано, что проведение Олимпиад - это прерогатива города, а не страны, все уже забыли. В 2034 году во второй раз в истории Игры пройдут в Солт-Лейк-Сити.

Правда, для этого США должны признать главенствующую роль ВАДА в борьбе с допингом. Иначе, как заявил представитель МОК Джон Коутс, контракт на проведение Олимпиады-2034 может быть расторгнут. Между тем и USADA, и Конгресс США продолжают попытки показать, кто в мире хозяин. Во всех делах, включая борьбу с допингом. На это обратил внимание президент Ассоциации международных федераций летних видов спорта Ингмар де Вос.

Экология должна быть экологичной

Пока представители оргкомитетов будущих зимних Олимпиад торжествуют, участники парижской заселяются в Олимпийскую деревню. Как неоднократно отмечали организаторы, Игры в Париже должны были стать самыми экологичными в истории. Даже кровати были изготовлены из картона, что не очень удобно многим атлетам. Хотя эта технология была апробирована еще на предыдущей летней Олимпиаде в Токио. Женская сборная Швеции по гандболу заехала в свои номера с матрасами, купленными в IKEA.

Увенчалась успехом многомесячная борьба за установку в комнатах Олимпийской деревни кондиционеров. Первоначально из-за требований экологов мэр Парижа Ана Идальго исключала возможность предоставления такого комфорта. «Гораздо больше я думаю о выживании человечества», - заявляла она в феврале 2023-го и подчеркивала, что Олимпийская деревня спроектирована так, что нет необходимости в использовании кондиционеров даже при очень высоких температурах.

Только, как выяснилось, есть. Как сообщает одна из парижских газет, в авральном порядке в семи тысячах комнат будет установлено 2500 кондиционеров. Требования олимпийцев к комфорту все-таки учли. Интересно, как это переживет мэр Парижа и отра­зится ли установка кондиционеров на ее думах о выживании человечества?

Протесты докатились до Таити

Протестовать в Париже против любых решений оргкомитета сегодня опасно даже самой Грете Тунберг. А вот на Таити экологи грозят сорвать олимпийские соревнования по серфингу. Изначально было понятно, что близи Парижа их проведение невозможно. Выбрали заморскую территорию Таити, где часто соревнуются серферы. Там есть все условия - от гигантских волн до роскошных отелей, где можно разместить участников и VIP-персон.

Проблема возникла только с вышкой для судейской коллегии. Она тоже есть, но существующая деревянная не может вместить всех арбитров, да еще и ведущих трансляции телевизионщиков. Решено было построить новую - алюминиевую. И тут на берег вышли с протестами экологи. Они утверждали, что из-за нового сооружения под угрозу будет поставлена вся природная среда.

Вслед за экологами вышли и местные жители, большинство из которых занимаются рыболовством. Правда, чем помешает им алюминиевая вышка, если деревянная не мешала, они объяснить не могут. Только протестовать - не работать.

Двойные стандарты этики

Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила на шесть месяцев от участия в соревнованиях трехкратную олимпийскую чемпионку британку Шарлотту Дюжарден. Триумфатор Лондона и Рио не сможет принять участие в соревнованиях в Париже. Поводом для столь серьезного наказания послужило попавшее в Интернет видео четырехлетней давности, на котором Дюжарден во время тренировки 19-летней наездницы бьет кнутом лошадь.

Олимпийская чемпионка уже принесла извинения и лошади, и всей спортивной общественности. Она покаялась и утверждала, что попавшие на видео действия не соответствуют ее характеру. Как и не отражают тренировочную методику олимпийской чемпионки в отношении и наездниц, и лошадей. Только FEI и МОК были непреклонны.

Зато сыграет в Париже голландский волейболист Стивен ван де Вельде, который вместе со своим напарником Мэттью Иммерсом квалифицировался на соревнования по пляжному волейболу по мировому рейтингу. В 2016 году ван де Вельде был задержан в Великобритании по обвинению в сексуальном преступлении и экстрадирован в Нидерланды. Он вступил в связь с 12-летней девочкой. Правда, было доказано, что по обоюдному согласию. По законам Нидерландов, это даже преступлением не является, но в Великобритании карается. В результате волейболист-педофил отбыл срок и вернулся на спортивные арены.

МОК в специальном заявлении подчеркнул, что нет оснований не допускать отобравшегося по рейтингу спортсмена на Олимпиаду. Педофилия - это не снимок с георгиевской ленточкой! Правда, ван де Вельде порекомендовали не заселяться в Олимпийскую деревню, и он последовал этому совету.

«Шалом» - это вам не «Добро пожаловать»

Большинство российских спортсменов, которые, как известно, выступят в Париже в нейтральном статусе, в Олимпийскую деревню тоже уже заселились. Не собирается этого делать только Даниил Медведев, но теннисисты звездного статуса часто пользуются своим особым положением. Заселились в Олимпийскую деревню и израильские спортсмены.

Против их участия в Олимпиаде в преддверии церемонии открытия в очередной раз выступили НОК Ирана и Палестины. В качестве дополнительного аргумента опубликовали фотографию знаменосца сборной Израиля бронзового призера командного турнира по дзюдо токийской Олимпиады Петера Пальчика. Кстати, уроженца Крыма. Подпись под снимком гласит: «Он подписывал бомбы, нацеленные на палестинских детей и мирных жителей в секторе Газа». Правда, только подпись. Самих фото бомб нет. Руководители иранской делегации уже объявили, что запрещают своим спортсменам выходить на старт или на борцовский помост одновременно с израильтянами. Впрочем, такого подхода Иран придерживается со времен исламской революции.

Министр иностранных дел Франции Себастьян Сержурне заявил, что израильскую делегацию ждут на Олимпиаде с радостью. Еще до открытия Олимпиады французские службы безопасности сдавали тест на обеспечение безопасности израильских спортсменов. На матче между футбольными коман­дами Израиля и Мали собравшиеся на стадионе «Парк де Пренс» в Париже болельщики освистали национальный гимн. Понятно, что не Мали.

Пришлось даже усилить звук на стадионе. По ходу встречи собравшиеся на стадионе фанаты освистывали каждое касание мяча израильскими футболистами. Секьюрити пришлось наводить порядок и в секторе, где были подняты три флага Палестины. Стоит отметить, что в самом Израиле эту игру ожидали с тревогой. Ведь африканское государство Мали активно выступает против военной операции в Газе и разорвало дипломатические отношения с Израилем после ее начала.

Встреча завершилась вничью - 1:1. По сравнению со скандалом в матче Аргентина - Марокко и отстранением нескольких членов делегации женской сборной Канады, которые пытались выведать с помощью дронов информацию о тренировках соперниц, случившееся на «Парк де Пренс» - детская шалость. И лучше, наверное, чтобы дроны летали над футбольными полями, чем над полями сражений.