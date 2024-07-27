Серена Уильямс чуть не упала в Сену во время церемонии открытия Олимпиады-2024

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс попала в неприятный инцидент во время церемонии открытия летних Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция), которая прошла вчера, 26 июля.

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Серену укачало во время пребывания на специальной лодке, которые участвовали в церемонии на реке Сене. Река волновалась в момент торжества, резкая волна немного сбила с толку легендарную теннисистку, она покачнулась в сторону открытого водного пространства, после чего ухватилась рукой за стоявшую рядом помощницу.

Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.