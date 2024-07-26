Датскую велогонщицу сбил автомобиль

19-летняя датская велогонщица пропустит Олимпиаду: ее сбил автомобиль около дома.

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В четверг датчанка Сольбьерк Минке Андерсон накануне старта Олимпиады проводила тренировку недалеко от своего дома. Но мечты 19-летней девушки о поездке в Париж и участии в Играх-2024 внезапно оказались разбиты.

В спортсменку врезался автомобиль, из-за столкновения Сольбьерк Минке Андерсон получила перелом ключицы и теперь не сможет выступить в Париже.

"Я опустошена, нет слов. Олимпийские игры были и остаются моей мечтой. Желаю успешного выступления партнерам по команде", - написала она в соцсетях.



Вместо Сольбьерк Минке Андерсон на Олимпиаде выступит двукратная чемпионка Дании Ребекка Кернер.