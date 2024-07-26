Регбисты из Фиджи крушат всех на третьей Олимпиаде подряд

Для очередного золота осталось выиграть всего два матча.

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Регбисты на Олимпиаде в Париже вышли на поле ещё до официальной церемонии открытия Игр. Первые медали мужского турнира будут разыграны аккурат в первый день игр, но групповой этап и четвертьфиналы были сыграны в так называемые «минусовые» дни. И это была очень крутая затравка!

Франция реально может выиграть золото?

В группе С двукратные олимпийские чемпионы из Фиджи имели проблемы только в матче с хозяевами. Сами же французы в первый игровой день смотрелись довольно блëкло: ничья с США и тяжелейший матч с Уругваем, чуть не завершившийся сенсационной победой последнего.

Впрочем, во второй игровой день матч Фиджи – Франция показал истинный потенциал команды: несмотря на победу фиджийцев, французы выглядели бодро, и заявка команды на золото перестала выглядеть так спорно. Именно Фиджи и Франция вышли из группы и вполне могут сыграть в финале.

Но стоит отметить и Уругвай, изначально бывший явным аутсайдером группы, однако продемонстрировавший довольно зрелищную игру. Уругвайцы заносили попытки красиво на радость переполненному «Стад де Франс». Первый день олимпийского турнира по регби-7 установил абсолютный рекорд посещаемости: более 69 тысяч зрителей смотрели матчи на трибунах!

В группе В сборная Кении неожиданно сыграла с лидерами, Австралией и Аргентиной, с куда меньшей разницей очков, чем с прямым конкурентом – сборной Самоа. Несмотря на то что мужская сборная Австралии впервые отобралась на Олимпиаду, она довольно ясно дала понять, что, несмотря на свой статус новичка, сразу попробует побороться за медали.

Группа А же вообще не принесла сенсаций: за выход с первого места ожидаемо боролись новозеландцы и ирландцы. Занимать второе место и играть против сборной Фиджи уже в четвертьфинале, не хотел никто. Всё решила одна реализация: Новая Зеландия вырвала победу, уступая 0:12.

Сборная ЮАР, выигравшая последнюю путевку в Париж только в июне, ожидаемо уступила двум лидерам группы, но крупно обыграла Японию. Хоть победителя азиатского отбора и тренирует Саймон Эймор, который привёл сборную Великобритании к серебру в Рио-2016, быстрые и техничные игроки могут пока похвастаться лишь тем же, чем и уругвайцы: если занести получается – то это настоящий шедевр, радующий болельщиков.

К полуфиналам за 9-12-е места в Париже начался ливень, отчего количество технического брака сильно возросло. Тем не менее сборной Самоа это не сильно помешало крупно обыграть японцев и отправиться ждать соперника по матчу за девятое место. И ждать пришлось довольно долго.

В паре Кения – Уругвай уступать не хотел никто. Счёт открыли уругвайцы, и сборной Кении потребовалось практически 10 минут для того, чтобы занести ответную попытку. Больше тайма ни одна из команд не могла заработать очки.

Однако ближе к концу матча африканцы здорово устремились к зачëтному полю соперника, и латиноамериканская команда настолько сильно пыталась их остановить, что заодно захватила и португальского арбитра Паулу Дуарте. Но всё тщетно: арбитру зафиксировал попытку лёжа на газоне. Команды переиграли почти три минуты после того, как прозвучала сирена об окончании основного времени, однако сборная Аргентины всё же смогла сравнять счёт в большинстве. А в дополнительном тайме в меньшинстве после удаления Патрик Одонго в очередной раз доказал, что Кения славится своими легкоатлетами и убежал с мячом в зачётное поле аргентинцев.

Сенсация в четвертьфинале!

Первый кубковый четвертьфинал ЮАР – Новая Зеландия начался, вопреки прогнозам, с попытки южноафриканцев. Ещё до перерыва они удвоили счёт, при этом оба раза точно пробив реализации. К такому развитию событий, кажется, вообще никто не был готов. Лишь в середине второго тайма новозеландцы смогли сократить отставание, но даже свести матч к ничьей и дополнительному времени у них не получилось. Один из главных андердогов олимпийского турнира внезапно добрался до четвёрки лучших!

Во втором четвертьфинале сборная Франции, решив оставить Дюпона на скамейке запасных на крайний случай, тут же бросилась атаковать. Но первую попытку вышло приземлить в зачётном поле аргентинцев лишь в середине первого тайма. Впрочем, за ней тут же последовала ещё одна. Когда французы уже довольно комфортно вели 21:0, сборная Аргентины начала отыгрываться. Пользуясь большинством, южноамериканцы сократили отставание в счёте до семи очков. Но для таких случаев и есть в команде Дюпон! В паре эпизодов он смог сохранить владение для своей команды, а когда время вышло, устроил индивидуальный забег в чужую зачётку, поставив точку в матче – 26:14.

Настоящая драма развернулась в третьем четвертьфинале. Фиджийцы довольно быстро открыли счёт, но дерзкие ирландцы поймали кураж, вырвались вперёд и сохраняли преимущество до самой концовки. Лишь когда оставалось две минуты, фиджийцы сначала подобрались к соперникам — 12:15, а потом и вырвались вперёд — 19:15. Мяч оставался в игре больше трёх минут после окончания основного времени, и ирландцы бились до последнего. Вероятно, им не хватило Конроя, получившего повреждение в матче с Новой Зеландией. Но фиджийцы надолго запомнят этот драматичный матч.

В заключительном четвертьфинале сборная Австралии решила мяч сопернику вообще не отдавать и без особых проблем оставила сборную США без шанса побороться за медали, так ни разу не пустив их в своё зачётное поле – 18:0.

В полуфиналах, которые пройдут 27 июля, сыграют ЮАР с Францией и Фиджи с Австралией. Медальные матчи состоятся вечером того же дня.