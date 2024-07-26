Роднина: Олимпиада войдет в историю со сплошным отрицательным результатом

Ирина Роднина высказалась о том, что в Париже нарушено движение скоростных поездов в день открытия Олимпийских игр.

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Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке». Министр транспорта Франции Патрис Вергриете сообщил о поджогах близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока.