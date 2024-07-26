Роднина: Олимпиада войдет в историю со сплошным отрицательным результатом

Роднина о проблемах с движением скоростных поездов во Франции: «Это только начало. Олимпиада войдет в историю со сплошным отрицательным результатом»
Ирина Роднина высказалась о том, что в Париже нарушено движение скоростных поездов в день открытия Олимпийских игр.
Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке». Министр транспорта Франции Патрис Вергриете сообщил о поджогах близ путей на скоростных линиях в направлении Атлантики, Севера и Востока.
«Это только начало. Церемонию открытия это не сорвет. Это будет неприятная оскомина и оттенок всего этого дела, но сорвать это не сорвет. Мне кажется, счет грабежей и всего остального уже давно открыт. Я думаю, что эта Олимпиада войдет в историю со сплошным отрицательным результатом. Самое яркое, что там будет – это выступление спортсменов, несмотря ни на что», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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Роднина о проблемах с движением скоростных поездов во Франции: «Это только начало. Олимпиада войдет в историю со сплошным отрицательным результатом»
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