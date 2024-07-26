Гуляем по Парижу прямо перед стартом Олимпиады

Наблюдения Андрея Панкова из столицы Франции за день до начала Игр.

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Олимпийские игры в Париже стартуют сегодня. Корреспонденты «Чемпионата» же специально прилетели в столицу Франции пораньше, чтобы посмотреть, насколько хорошо город готов к Олимпиаде.

И сделали ряд неоднозначных выводов.

Прилёт и отношение к журналистам

Здесь Парижу ставим 10/10. Да, мы прилетели туда с опозданием на три часа, но это вина турецких авиалиний. Во Франции же всё было максимально быстро. С помощью аккредитации на Игры, которая одновременно является и шенгенской визой, паспортный контроль был пройден за 30 секунд. Здесь же в аэропорту наши аккредитации были заламинированы, а мы получили безлимитный проездной на все виды парижского транспорта. Всё чётко, быстро и удобно.

Транспорт и логистика

Метро ― основной способ передвижения в Париже. На нём можно добраться до всех основных объектов Олимпиады, а все они нанесены на карту метро и на линиях в самих вагонах, чтобы гостям было легче ориентироваться. С логистикой проблем нет, но есть проблемы похуже ― грязь и опаздывающие поезда. Метро Парижа, по сути, это катакомбы, в которые провели ток. Поэтому бóльшая часть станций не пышет лоском. На многих из них изрядное число бездомных. Так ещё и поезда ходят не всегда по расписанию.

Что касается цен, то здесь для туристов Олимпиада внесла свои негативные коррективы. Все билеты на период Игр подорожали в два раза. Разовый билет на метро взлетел с € 2,1 до € 4. А сборный билет на 20 поездок теперь стоит € 32 вместо € 16,9. Самый же популярный билет ― дневной недельный проездной на все зоны метро подорожал с € 35 до € 70. Здесь ставим Парижу 6/10.

Река Сена

Одна из самых обсуждаемых проблем парижской Олимпиады ― степень загрязнённости реки Сены. Чтобы доказать её чистоту, в ней обещал искупаться даже президент Франции Макрон, но, правда, до сих пор этого не сделал.

Проверить Сену самому не представляется возможным ― подходы к ней были перекрыты из-за репетиции церемонии открытия Игр. Я решил прогуляться вдоль неё, чтобы поискать обученных людей, которые бы вычищали реку, но ничего не обнаружил. После чего решил поговорить с некоторыми французами, которые тоже прогуливались рядом. Все они, услышав мой вопрос, смеялись и говорили, что в Париже Сена и её загрязнённость ― уже давний мем. Хотя на глаз вода кажется чистой настолько, насколько чистой может быть вода в городской реке. Будем надеяться, что после соревнований на открытой воде никто не сляжет с вирусными заболеваниями. Оценку выносить пока не будем.

Организация пространства и заборы

Вот здесь мы подобрались пока к главному кошмару Олимпиады с точки зрения организации. И это ― гигантское количество заборов. Центр Парижа перекрыт ими плюс-минус полностью. Они встречаются через каждые 200-300 метров и нереально бесят. Например, один из мостов через Сену перекрыт таким образом, что огромной толпе людей приходится идти в потоке в две стороны на максимально узком пятачке. А Эйфелеву башню теперь рассмотреть вблизи можно только с одной стороны ― со стороны парка. Все остальные подходы к ней закрыты. По пути к башне перекидываюсь словами с парижанами о заборах, и один выдаёт мне: «Они мне жутко надоели. Я уже не рад Олимпиаде. Заборы ― это сущий кошмар». Если вы когда-то думали, что Россия ― это страна заборов, то вы просто не были в олимпийском Париже. Железные 0/10.

Фан-шоп

Наличие фан-шопов ― важнейшая составляющая любого крупного спортивного ивента. Например, на Евро в Берлине с этим была огромная беда. Здесь же ― всё неплохо. Во-первых, довольно много мелких фан-шопов разбросано по всему городу. Во-вторых, на площади Согласия находится огромный фан-шоп со всей продукцией Олимпиады. Чтобы туда попасть, надо отстоять довольно большую очередь, а внутри фан-шопа ажиотаж громадный.

При всём этом ― наполнение фан-шопа довольно обычное и слегка скучное. Главный лот — это талисман Олимпиады фригийский колпак по имени Фриж. Эти колпаки просто везде. Самый маленький обойдётся вам в € 10, а самый большой аж в ​​€ 250.

Помимо колпаков, в фан-шопе можно найти футболки по € 20 и € 30, толстовки и куртки в пределах до € 150, значки за € 5 и € 10, брелки за € 10 и € 20, кепки, панамки, бутылки и кружки ― всё в пределах € 25. Можно отыскать даже игральные карты, но в целом ничего удивительного.

Можно поставить фан-шопу 7/10.