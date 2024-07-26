Все главные герои и битвы Олимпиады в Париже

Леброн Джеймс, Арман Дюплантис, Элиуд Кипчоге, Новак Джокович, Симона Байлз и многие-многие другие зажгут на Играх!

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Сборную России на Олимпиаду в Париж не пустили – только полтора десятка нейтралов, которые могут вообще остаться без медалей, но за которыми в нашей стране будут пристально следить, болеть или даже напротив, желать всяческих неудач. Но давайте скажем прямо: даже без сюжета «Россия против остального мира» на Олимпийских играх – 2024 будет что посмотреть.

Мы выбрали самое интересное.

Регби-7. Дюпон — крутейший в мире или нет?

В динамичной «семёрке» олимпийские медали будут разыграны в третий раз в истории. И в третий раз чемпионами могут стать регбисты сборной Фиджи. Эта команда – один из главных фаворитов турнира наряду с французами. Однако хозяев поведёт за золотом лучший регбист планеты Антуан Дюпон, который ради домашней Олимпиады решил сменить классику на регби-7. Докажет, что он батя мирового регби?

Когда следить: 27 июля в 20.45

Плавание. Легендарная американка всех победит?

На Олимпиаде в Токио американка Кэти Ледеки впервые за много лет потерпела поражение на дистанции 400 м вольным стилем. Обыграла её австралийка Ариарне Титмус по прозвищу Терминатор. Титмус сделала то, что казалось невероятным, а затем ещё и отобрала у Ледеки мировой рекорд. Но в борьбу двух титанов вмешалась ещё и юная канадка Саммер Макинтош, сумевшая проплыть быстрее рекордного времени Терминатора! Впрочем, Титмус вернула себе мировое достижение. И в Париже эта троица сойдётся в бассейне на дистанции 400 м. Да от такого вода закипит!

Когда следить: 27 июля в 21:55

Фехтование. Силадьи заберёт четвёртое золото подряд?

Венгерский саблист Арон Силадьи не проигрывает на Олимпиадах в личных турнирах с Лондона-2012. Три золотые медали и огромные шансы на победу в четвёртый раз подряд. Возможно, Игры в Париже станут для легендарного фехтовальщика лебединой песней, ведь ему уже 34 года.

Когда следить: 27 июля в 22:55

Плавание. Станет ли Маршан главной звездой Парижа?

В прошлом году французский пловец Леон Маршан побил последний мировой рекорд Майкла Фелпса, показав самое быстрое время на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧМ-2023 в Фукуоке. Маршан установил новое достижение под комментарии самого Фелпса, тренируется в США под руководством Боба Боумана, который сделала Фелпса самым титулованным олимпийцем в истории, и в Париже намерен стать главным героем французской команды. Маршан поплывёт 400 м комплексом, а также 200 м баттерфляем, брассом и комплексом. И на каждой будет претендовать на победу.

Когда следить: 28 июля в 21:30 – 400 м комплекс, 31 июля в 21:36 – 200 м баттерфляй, 23:08 – 200 м брасс, 2 августа в 21:40 – 200 м комплекс

Плавание. Адам Пити вышел из депрессии за золотом?

Стометровка брассом у мужчин может стать бенефисом британца Адама Пити, сильнейшего брассиста в истории. На этой дистанции он на Олимпиадах не проигрывал. Пити на некоторое время прерывал спортивную карьеру из-за личных проблем, впал в депрессию, но нашёл в себе силы вернуться. В его активе – лучший результат сезона. Но китаец Цинь Хайян, забравший весь брасс на ЧМ-2023 с рекордами Азии, вряд ли согласен на второе место.

Когда следить: 28 июля в 22:54

Плавание. Кто из 19-летних вундеркиндов круче?

Румын Давид Попович и китаец Пан Жанле – главные претенденты на победу на кролевой стометровке. 19-летние парни – два последних мировых рекордсмена на этой дистанции. Но китайский парень свои лучшие достижения показывал в нынешнем сезоне, а румын как-то ушёл в тень. Впрочем, к Олимпийским играм все подходят в лучшей форме, так что битва обещает быть очень классной.

Когда следить: 31 июля в 23:15

Спортивная гимнастика. Симона Байлз опять сорвётся?

27-летняя американка Симона Байлз вновь в шикарной форме и вновь готова разрывать. В Париж она едет за кучей золотых медалей. И вполне способна их собрать. На прошлую Олимпиаду в Токио она ехала за тем же самым, но вроде бы японцы не позволили ей ввезти в страну сильнодействующие препараты, которые Байлз принимает через терапевтическое исключение. На Олимпиаде-2020 вместо триумфа случился нервный срыв. Как будет на этот раз?

Когда следить: 1 августа в 19:15

Дзюдо. Тедди Ринер победит на родной земле?

Легенда мирового дзюдо Тедди Ринер выступит на своей последней в карьере Олимпиаде. 35-летний спортсмен, который с 2012 года никому не проигрывал на Олимпийских играх, завоевав три чемпионских титула, при поддержке домашних трибун попробует забрать и четвёртый. Без россиянина Инала Тасоева задача огромного француза упрощается. В финале ЧМ-2023 эти соперники провели настолько крутую схватку, что в итоге были вручены две золотые медали. Кто сейчас бросит вызов Мишке Тедди?

Когда следить: 2 августа в 19:09

Бег на 100 м. Как попрощается со спортом Фрейзер-Прайс?

Женская стометровка в Париже, возможно, будет интереснее мужской. Американка Ша’Карри Ричардсон, пропустившая Олимпиаду в Токио после косячка марихуаны, готова забрать то, на что могла претендовать ещё три года назад. Кто может помешать? Ямайские спринтерши. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая в свои 37 объявила о завершении карьеры, хочет сделать это очень красиво. Не только за счёт потрясающей причёски – ногти Ричардсон в данном контексте не уступят. Мама спринта готова побороться за медали. Как и её нереально быстрая соотечественница Шерика Джексон.

Когда следить: 3 августа в 22:20

Теннис. Джокович-таки станет олимпийским чемпионом?

Великий серб Новак Джокович выиграл 24 турнира «Большого шлема» — никто в истории не побеждал больше. Но на Олимпийских играх его лучший результат – бронза в 2008 году в Пекине. На своей, вероятно, последней Олимпиаде Джокович сделает всё, чтобы закрыть этот пробел в карьере. Конкуренция просто дикая, пусть даже один из главных фаворитов, первая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира. Но Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Александр Зверев – все в Париже.

Когда следить: 4 августа в 13:00

Бег на 100 м. Кто станет наследником Болта?

Мужская стометровка – одно из главных событий не только легкоатлетической программы, но и всей Олимпиады. Ожидается классная дуэль между американцем Ноа Лайлзом и новой звездой спринта с Ямайки Кишейном Томпсоном. Лайлз уже второй год подряд обещает побить рекорды Усэйна Болта и совсем недавно установил личный рекорд, пробежав дистанцию за 9,81 с. Томас про рекорды соотечественника молчит, но на национальном отборе пролетел за 9,77 с.

Когда следить: 4 августа в 22:50

Прыжки с шестом. Дюплантис установит мировой рекорд?

Победитель в мужских прыжках с шестом известен всегда, когда выступает швед Арман Дюплантис. Главный вопрос – сможет ли он установить в Париже мировой рекорд? В апреле на этапе Бриллиантовой лиги он улетел на 6,24 м и после этого не раз предпринимал попытки сделать более высокие прыжки, но не получалось. Хотя было очень-очень близко. Возможно, на Олимпиаде при переполненных трибунах он поднимет планку на нереальную высоту 6,25 м.

Когда следить: 5 августа в 20:00

Бег на 800. Ходжкинсон замахнётся на старейший рекорд?

22-летняя британка Кили Ходжкинсон – настолько безоговорочный фаворит в беге на два круга, что только форс-мажор может ей помешать. Совсем недавно она пробежала, пусть и с пейсмейкером, за 1.54,61 – так быстро 800 м не бегали со времён Кастер Семени. Неужели Ходжкинсон замахнётся и на вечный рекорд Ярмилы Кратохвиловой, который не покорился даже спортсменкам-гермафродитам?

Когда следить: 5 августа в 22:45

Бег на 1500 м. Кто круче — Ингебригтсен или Керр?

Норвежец Якоб Ингебригтсен – олимпийский чемпион на полуторке, британец Джош Керр – чемпион мира. Отношения между соперниками таковы, что они легко и в драку могут броситься. И это одна из самых ожидаемых дуэлей в Париже. Главное, чтобы на старте забега обошлось без завалов. Если в разборки фаворитов вмешается кто-то ещё, будет только интереснее.

Когда следить: 6 августа в 21:50

Бег на 400 м с барьерами. Кто круче — Маклафлин или Бол?

Ещё одна мощная заруба на беговой дорожке ожидается в беге на круг с барьерами. Американка Сидни Маклафлин-Леврон сейчас выступает мало, но, когда выходит на дорожку, творит что-то запредельное. Она улучшила свой же мировой рекорд, показав фантастическую готовность к Олимпиаде в Париже. Однако нидерландка Фемке Бол ответила рекордом Европы, став второй в истории, кому удалось выбежать из 51 секунды. Это должно быть очень красиво.

Когда следить: 8 августа в 22:25

Бег на 400 м с барьерами. Отстоит ли Вархольм титул?

Мужской бег с барьерами на круг будет непредсказуемым. Фаворитов сразу трое: олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежец Карстен Вархольм, лидер сезона американец Рай Бенджамин и бразилец Алисон Дос Сантос, который в детстве едва не сварился в кипящем котле.

Когда следить: 8 августа в 22:45

Художественная гимнастика. Кто выиграет без россиянок?

Российских гимнасток на Играх в Париже не будет, но главная фаворитка в многоборье – россиянка. Бывшая, правда. Дарья Варфоломеев, которая выступает за Германию, перебралась туда в 2018-м. А спустя пять лет в доминирующем стиле на чемпионате мира в Валенсии она забрала всё личное золото. В Париже 17-летняя Варфоломеев будет бороться за титул, который выигрывали Кабаева, Канаева, Мамун.

Когда следить: 9 августа в 15:30

Настольный теннис. Ма Лун подтвердит свою гениальность?

Китаец Ма Лун – легенда настольного тенниса. За свою карьеру он заработал более $ 20 млн – такого и в большом теннисе редко кто добивается. Две Олимпиады подряд он забирал по две золотых медали в одиночном и парном разрядах, в Лондоне взял золото в паре. Но в Париже великий спортсмен сыграет только в мужском командном турнире, где шансы китайцев на золото – 99,99%.

Когда следить: 9 августа в 16:00

Марафон. Угонится ли Кипчоге за вечным рекордом?

Кениец Элиуд Кипчоге уже навсегда вписал себя в историю спорта. Он стал первым (и пока единственным) человеком, который пробежал марафон быстрее двух часов. Да, это не мировой рекорд, да, были созданы специальные условия для этого достижения, но ведь смог же. А ещё на счету легендарного спортсмена две победы на Олимпиадах в Рио-же-Жанейро и Токио. И в 39 лет Кипчоге может стать единственным, у кого будет три золотых олимпийских марафона.

Когда следить: 10 августа в 9:00

Волейбол. Гребенников поможет Франции выиграть золото?

В мужском волейбольном турнире в Париже нет явного фаворита. Конечно, шансы Польши, Франции и Италии выглядят вроде бы предпочтительнее, но те же поляки страдают комплексом четвертьфинала уже которую Олимпиаду подряд, и даже Вильфредо Леон им в этом не помощник. Домашние трибуны будут ждать подвига от своей команды, и Женя Гребенников с партнёрами вполне способны повторить успех Токио-2020.

Когда следить: 10 августа в 14:00

Бег на 800 м. Кто выживет в олимпийской мясорубке?

Возможно, самый плотный беговой вид олимпийской легкоатлетической программы. Канадец Марко Ароп, кениец Эммануэль Ваниони, алжирец Джамель Седжати, американец Брайс Хоппель, француз Габриэль Туал, испанец Мохамед Аттауи – все они бегут быстрее 1.43,00, половина – быстрее 1.42,00. Финал в этой дисциплине будет просто огненным – такое нельзя пропускать.

Когда следить: 10 августа в 20:25

Бег на 1500 м. На что ещё способна Фаит Кипьегон?

Кенийка Фаит Кипьегон разматывает соперниц на полуторке так, словно их нет. Королева этой дистанции не так давно установила на этапе Бриллиантовой лиги в Париже (но на другой арене) новый мировой рекорд. Безусловно, она и будет главным фаворитом, но сможет ли она установить ещё одно мировое достижение? От неё другого уже не ждут.

Когда следить: 10 августа в 21:25

Баскетбол. Кто остановит американскую «Дрим-тим»?

В мужском баскетболе сборная США привезла в Париж звёздную команду, которую заранее видят в финале. Но современный баскетбол таков, что и «Дрим-тим» может проиграть. Даже с Леброном Джеймсом, Стефеном Карри и Кевином Дюрантом в составе. Сборные Франции, Канады, Сербии, да и все остальные готовы это доказать.

Когда следить: 10 августа в 22:30

Гандбол. Сможет ли Карабатич войти в историю?

Легендарный российский вратарь Андрей Лавров долгое время оставался единственным в мире трёхкратным олимпийским чемпионом по гандболу. Но на Играх в Токио благодаря победе сборной Франции Лаврова по титулам догнали сразу трое – Люк Абало, Микаэль Гигу и Никола Карабатич. Последний до сих пор играет и в Париже после Олимпиады завершит спортивную карьеру. У 40-летнего Карабатича есть все шансы на то, чтобы уйти из гандбола единственным в истории четырёхкратным олимпийским чемпионом.

Когда следить: 11 августа в 14:30

Водное поло. Станет ли экс-россиянин Харьков чемпионом?

Константин Харьков – ключевой игрок сборной Хорватии, который выступает за эту команду с 2022 года. В составе сборной России Харьков был близок к тому, чтобы пробиться на Олимпиаду в Токио, но в команда не смогла выиграть решающий матч, и на Игры-2020 поехали… хорваты. В сборной Хорватии Константин успел стал чемпионом мира и Европы, а теперь будет биться за медали и на Олимпиаде в Париже.

Когда следить: 11 августа в 15:00 – финал