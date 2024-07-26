Около 600 тысяч билетов остаются в продаже перед стартом Олимпиады

Около 600 тысяч билетов остаются в продаже перед стартом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Euronews.

Ранее в июле глава оргкомитета турнира Тони Эстанге сообщил о продаже рекордного количества билетов — 8,6 миллиона. На данный момент продано 8,8 миллиона билетов. При этом оргкомитет прогнозировал, что общее число проданных билетов дойдет до отметки в 10 миллионов.

Также отмечается, что многие болельщики выразили возмущение ценами на билеты.

— Не удивлен количеству нераспроданных билетов. Они слишком дорогие, — написал один из пользователей в социальной сети.



В пятницу в столице Франции состоится церемония открытия Олимпийских игр‑2024, начало в 20:30 (мск). Соревнования продлятся до 11 августа.