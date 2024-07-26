Премьер-министр Франции заверил, что церемония открытия ОИ состоится по плану

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже по плану сегодня, 26 июля. Напомним, что в ночь с 25 на 26 июля парижские железнодорожные сети подверглись атаке, в результате которой была частично подорвана сеть скоростных поездов.

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«Очевидно, дата события – день церемонии открытия – вызывает вопросы, но я призываю к осторожности. Некоторые не могут моменты национального единства, моменты, когда страна объединяется. Церемония открытия состоится сегодня вечером, как и планировалось, и миллионы зрителей, французов и со всего мира, будут следить за Играми", — приводит слова Атталя L'Equipe.



Церемония открытия начнётся в 20:30 по московскому времени. Ранее появилась информация о том, что торжественное мероприятие пройдёт под сильным дождём.