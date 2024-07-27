В Париже зажгли олимпийский огонь

Олимпийский огонь зажгли на церемонии открытия XXXIII летних Игр в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Финальными факелоносцами стали трехкратные олимпийские чемпионы дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек. После этого огонь поднялся в воздух на воздушном шаре. В завершении церемонии Селин Дион исполнила песню Эдит Пиаф Hymne à l'amour.

Церемония открытия прошла на Сене, сборные проплывали по реке на кораблях. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде делегаций.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, которые содержат в себе металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.