Часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже еще до начала из-за плохой видимости. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

© Газета.Ru

«Это, конечно, не тот эффект, на который надеялись организаторы, но церемония открытия Олимпийских игр еще не началась, как некоторые зрители уже покинули свои места», — говорится в сообщении.



Отмечается, что зрители с возгласами «Нам ничего не видно!» покидали трибуны, до этого отстояв большую очередь для проверки QR-кодов под дождем.

Собчак назвала «чудовищным» открытие Олимпийских игр в Париже

На опубликованных фотографиях видно, что трибуна располагается на одном уровне примерно в ста метрах от Сены за металлическими заграждениями. Авторы публикации подчеркнули, что вид с нижних набережных Сены, куда продавались билеты, ничем не был загорожен, однако с верхних набережных зрители практически ничего не увидели.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже началась 26 июля.