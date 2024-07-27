Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде
Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр в Париже повесили на флагшток в перевернутом виде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые проходит вне стадиона. Ранее состоялся парад спортсменов, которые проплыли через центр Парижа по Сене.
Часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже
Российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. По решению Международного олимпийского комитета на церемонии открытия они могут находиться только в качестве зрителей.