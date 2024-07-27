Глава Ла Лиги Тебас назвал церемонию открытия Олимпийских игр оскорблением для христиан

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал недовольство церемонией открытия Олимпийских игр в Париже.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно! Использование в таком ключе образа «Тайной вечери» на Олимпийских играх в Париже является оскорблением для нас, христиан. Где же уважение к религиозным убеждениям?» — написал Тебас в социальной сети X (ранее Twitter).



Напомним, 26 июля в Париже состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр. Зажгли огонь Олимпиады трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Мари-Жозе Перек и трёхкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. На огромном аэростате огонь поднялся над Парижем. После этого перед зрителями выступила канадская певица Селин Дион. Также Леди Гага спела перед спортсменами и зрителями на французском, а Зинедин Зидан и Рафаэль Надаль приняли участие в передаче олимпийского факела.

Также организаторы придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.