Спортсмены устроили политическую акцию на открытии Игр в Париже

Спортсмены олимпийской сборной Алжира устроили политическую акцию в ходе церемонии открытия Игр в Париже, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

26 июля на реке Сене прошел парад спортсменов. Ряд алжирцев бросали розы с корабля в воду в память о погибших в 1961 году алжирцах во время погромов в Париже.

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде

17 октября 1961 года алжирские демонстранты вышли на улицы Парижа с требованием остановить войну в Алжире, по итогам которой страна впоследствии получила независимость от Франции. Митинги были жестко подавлены, число погибших варьируется от 30 до 200 человек.