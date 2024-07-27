Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвала возмущение международного сообщества из-за использования образов религиозных и исторических деятелей в стиле драг-квин, отмечает Fox News. Обозреватель Guardian назвал церемонию "токсичным зрелищем". А пародия с участием ЛГБТ* (международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России) на "Тайную вечерю" - всемирно известную картину художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, изображающую Христа и его апостолов, вызвала гнев в соцсетях во всем мире. Драг-квин - это сленговое выражение, используемое для обозначения артистов, использующих женские образы.

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Многие известные деятели осудили это представление как признак культурного разложения западной цивилизации.

"Это безумие. Открывать мероприятие, заменяя Иисуса и учеников на Тайной вечере мужчинами в женских одеждах", - возмутился Клинт Рассел, ведущий американского подкаста Liberty Lockdown в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

"На Земле проживает 2,4 миллиарда христиан, и, по-видимому, Олимпиада хотела сразу же громко заявить им всем, что она не приветствуется", - сказал Рассел. "Это было крайне неуважительно по отношению к христианам", - написал американский миллиардер Илон Маск.

"Мужчины в париках на передовой и в центре Олимпийских игр, - написал Райли Гейнс из OutKick в социальных сетях. - Никто больше не скажет мне, что эта группа "угнетена" или "маргинализирована".



Харрисон Баткер, футболист Национальной футбольной лиги (НФЛ), попавший в заголовки газет своей речью о католической вере, процитировал Священное Писание, чтобы осудить эту акцию, написав: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Ибо, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную".

"Что, черт возьми, происходит на Олимпиаде? - написал известный американский блоггер Ник Сортор. - Неудивительно, что никто больше не смотрит ее".



"Транснациональные левые презирают западную цивилизацию", - написал президент юридической компании Judicial Watch Том Фиттон.



Хуанита Броддрик, бывший администратор медучреждения, обвинившая бывшего президента Билла Клинтона в изнасиловании, отреагировала на эту "пародию" так: "Париж пал еще до Олимпиады. Это лишь продолжение".

Финансовый и культурный обозреватель Уолл-Стрит Сильвер утверждает, что это отражает худшие аспекты современной Франции.

"По крайней мере, Китай показал лучшее, что есть в его стране во время Олимпиады, - отметил он. - Франция, похоже, полна решимости показать самые слабые и худшие стороны своей страны во время Олимпиады".



Во время этого вызвавшего у многих отторжение "шоу" группа из 18 человек позировала за длинным столом на фоне реки Сены и Эйфелевой башни. В центре была полная женщина в татуировках с большим серебряным головным убором, который напоминал нимб, показанный на картинах с изображением Иисуса. Она улыбнулась и сделала руками форму сердца, пока ее "коллеги" смотрели в камеру, некоторые медленно танцевали, сообщает The New York Post. Чтобы добавить "абсурда" этому действу, на стол опустили огромный поднос, на котором обнаружился свернувшийся внутри полураздетый мужчина, с ног до головы выкрашенный в сверкающий синий цвет.

Пользователи социальных сетей посчитали, что группа высмеивает христианство, и даже французские политики осудили шоу. Практикующая католичка Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен, написала в соцсетях: "Все христиане мира, которые смотрят церемонию #Париж2024 и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на "Тайную вечерю" в исполнении драг-квин, знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации". Марешаль, находящаяся в данный момент в США, предупредила международную аудиторию, что эта противоречивая акция не отражает характер французского народа, в том числе и ее самой.

Между тем Париж открыл Игры 2024 года, вывесив всемирно известный олимпийский флаг в перевернутом виде.

Это событие ознаменовало завершение провальной церемонии открытия, омраченной ливнем, констатирует обозреватель Daily Mail. Уникальный план Франции провести церемонию открытия на открытом воздухе, а не на стадионе, вечером 26 июля с треском провалился, поскольку парижане, знаменитости, политики и королевские особы со всего мира были вынуждены прятаться от ужасного дождя, отмечает издание.

И когда президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале игр, олимпийский флаг был поднят на площади Трокадеро. Но зоркие зрители быстро заметили, что он был помещен на флагшток неправильно, что стало очередной ошибкой организаторов.

Кульминацией злоключений стало то, что огромный экран на площади Трокадеро сломался из-за сильного дождя. Президент Макрон и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах были встречены лишь приглушенными аплодисментами, когда они поднялись со своих мест, чтобы поприветствовать толпу, в высокозащищенном помещении на Эйфелевой башне. Этим двоим повезло больше, чем большинству, они остались под прикрытием в VIP-зоне, заключили авторы статьи.

Прочитано в Guardian

- Каким бы креативным это (представление) ни было, оно выглядело несвязным, с ощущением, что одновременно происходит множество событий, а прогулочные выступления перескакивали с одной идеи на другую - от канкана к готической картине с имитацией обезглавленных женщин у окон Консьержери с красными лентами, которые выглядели как жуткие струи крови. Руководящие принципы Французской революции - свобода, равенство и братство, по видимости, дали шоу его структуру, но на деле оно, казалось, имело кучу причуд в стиле Амели, но не было более глубокого единства или связности. И хотя в организации его на улицах присутствовала демократия, как в Тур де Франс, оно ощущалось как фрагментарное зрелище, несомненно, мимолетное для тех, кто смотрел его в Париже. Париж славится своим вкусом, но это выглядело как нагромождение пестрого наряда. Водометы, уличные танцоры в костюмах Людовика XIV и ультра-кэмп-показы мод, которые казались преступлением против высокой моды: это вполне уместно смотрелось бы на безвкусной набережной Круазетт в Каннах.

* международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России.