Илон Маск о церемонии открытия Олимпиады: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам»
Миллиардер Илон Маск высказался о церемонии открытия Олимпиады.
«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», – написал Маск в соцсети.
Летние Олимпийские игры-2024 открылись накануне в Париже.
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Илон Маск о церемонии открытия Олимпиады: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам»
Илон Маск о церемонии открытия Олимпиады: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам»
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